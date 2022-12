Presidente da TAP assume que palavras de Marcelo pesaram no recuo da compra de carros

A presidente da TAP passou um dia com uma equipa de reportagem da SIC. Em declarações exclusivas, Christine Ourmières-Widener, diz que as palavras do Presidente da República tiveram peso na decisão de não avançar com a mudança da frota automóvel da companhia.

Christine Ourmières-Widener assume ainda que não é totalmente independente e admite que gostava de estar à frente dos destinos da TAP durante mais cinco anos.

Veja um excerto da entrevista transmitida na íntegra na Edição da Noite da SIC Notícias.