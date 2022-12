O Tribunal Criminal de Lisboa proferiu esta segunda-feira o acórdão relativo ao julgamento do estudante acusado de planear um ataque terrorista à Faculdade de Ciências de Lisboa. O jovem, de 19 anos, foi condenado a 2 anos e 9 meses de prisão em internamento psiquiátrico por posse ilegal de arma proibida. O estudante foi absolvido do crime de terrorismo e treino para terrorismo, como explica o repórter Diogo Torres, que acompanhou a leitura do acórdão.