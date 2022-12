Curiosidades sobre a origem do bolo-rei

É rara uma mesa de Natal em Portugal sem o bolo-rei, uma coroa de massa decorada com frutas cristalizadas. A história mais recente conta-nos que foi introduzido no nosso país por um pasteleiro francês no final do século XIX, mas a sua origem é ainda mais remota, com cerca de 2 mil anos.

A receita do bolo-rei foi trazida pelo chef pasteleiro Grégoire, recrutado em Toulouse em 1875 pelo patrão da "Confeitaria Nacional", emblemática pastelaria situada no coração de Lisboa. perto da Praça do Rossio.

Desde então, tornou-se uma das especialidades da época e a associação nacional dos produtores de pão e pastelaria atribui anualmente um prémio ao melhor bolo-rei do país.

A vencedora de 2022 é uma pequena padaria do bairro da Damaia, situada no concelho da Amadora, nos subúrbios do noroeste da capital portuguesa.

“É um lugar um tanto improvável, mas nem sempre os estabelecimentos mais chiques são os melhores”, disse à AFP Hélio Esteves, chef pasteleiro do estabelecimento familiar “Padaria da Né”.

"Nem todos vão ao Rossio comprar o seu bolo-rei, por isso encontra-se um em cada esquina", porque "é o bolo mais vendido na época natalícia", acrescenta à medida que vai dando a forma de coroa à massa coberta com frutas secas e cristalizadas.