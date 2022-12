Farmácias tranquilizam população: não há falta de medicamentos para infeções respiratórias

As infeções respiratórias anteciparam-se ao inverno, o que levou a que alguns medicamentos essenciais faltassem nas farmácias, como o ibuprofeno, o paracetamol e alguns antibióticos.

No entanto, a Associação Nacional de Farmácias já veio tranquilizar a população: neste momento não há medicamentos em falta para combater as infeções respiratórias.

Durante uma visita do secretário-geral do PCP, os farmacêuticos reforçaram que os stocks em falta foram repostos. E mesmo que os casos de infeções respiratórios aumentem não haverá rutura.

Com a pandemia, as infeções respiratórias diminuíram e as farmacêuticas acabaram por reduzir a produção de medicamentos. Mas com o aumento destas infeções, os fabricantes foram agora forçados a fazer face às necessidades, reforçando o fabrico de fármacos.