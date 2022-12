Greve da CP apanha muitos passageiros de surpresa

Os trabalhadores da CP cumprem esta sexta-feira um dia de greve, que apanhou muitos passageiros de surpresa.

Para além das viagens normais desta altura do ano, entre os passageiros estão também turistas com viagens de escala que podem estar em causa devido a esta greve. Quem já contava com a greve, tentou à mesma apanhar o comboio previsto, ainda assim sem sucesso.

Segundo a CP, entre as 00:00 e as 12:00 desta sexta-feira, circularam 162 comboios de um total programado de 549.

A paralisação terá uma duração de 24 horas tanto esta sexta-feira como no dia 26 e prevê ainda uma "greve ao trabalho suplementar, incluindo feriados e dias de descanso semanal, desde as 00:00 de 23/12 às 24:00 de 2 de janeiro de 2023".

Os clientes que já tinham comprado bilhetes para comboios cancelados podem pedir o reembolso total do valor, até 10 dias após terminada a greve, ou a revalidação gratuita para outro comboio da mesma categoria.