Caso Alexandra Reis: PSD acusa Governo de falta de resposta

O vice-presidente do PSD, Miguel Pinto Luz, criticou, esta segunda-feira, a falta de resposta do Governo quanto à polémica que envolve a secretária de Estado do Tesouro, Alexandra Reis, e a TAP.

“Pedro Nuno Santos não sabe o que se passa na TAP, não sabe como é gerida, não sabe como é gasto o dinheiro dos portugueses (..). [Fernando Medina tem como prioridade] arrecadar dinheiro dos portugueses (...). [E o primeiro-ministro] assobia para o lado”, disse Miguel Pinto Luz.

O vice-presidente do PSD acusou também a companhia aérea de mentir sobre a demissão de Alexandra Reis.