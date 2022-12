“Ou a secretária de Estado não está a dizer a verdade ou a TAP mentiu à CMVM”

José Gomes Ferreira da SIC analisou, esta segunda-feira na SIC Notícias, a polémica que envolve a secretária de Estado do Tesouro, Alexandra Reis, e a TAP.

A atual secretária de Estado do Tesouro disse, esta segunda-feira, em comunicado que a revogação do contrato foi solicitada pela TAP, uma informação que é contrária à divulgada pela companhia aérea no comunicado enviado à CMVM, em fevereiro, na altura da saída.

A TAP afirmou, nesse documento, que foi Alexandra Reis quem apresentou renúncia ao cargo e que decidiu encerrar aquele capítulo da vida profissional e abraçar novos desafios.

“Ou a secretária de Estado não está a dizer a verdade e quis ir embora, mas deu-lhe jeito levar o dinheiro, ou a TAP mentiu à CMVM e quis que ela fosse embora e pagou-lhe para ir embora”, afirmou José Gomes Ferreira.

Gomes Ferreira também disse que “o Presidente da República já acha que a atual secretaria de Estado do Tesouro já está marcada e fragilizada do ponto de vista político (...). Já lhe está a abrir a porta”.

“O primeiro-ministro não pode ficar calado. Se o primeiro-ministro continuar calado esta semana está de facto instalada na nossa cabeça a ideia de que temos de nos habituar a quem quer, pode e manda e não dá prestação de contas a ninguém. Ele tem de falar rapidamente sobre isto ou tem que tomar uma decisão se quer manter uma secretária de Estado que politicamente está fragilissima", falou José Gomes Ferreira sobre o "silêncio" de António Costa.

A nova secretária de Estado do Tesouro, Alexandra Reis, recebeu uma indemnização no valor de 500.000 euros por sair antecipadamente do cargo de administradora executiva da companhia aérea portuguesa, quando ainda tinha de cumprir funções durante dois anos.