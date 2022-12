Alexandra Reis sai do Governo, mas polémica continua

A secretária de Estado do Tesouro demitiu-se a pedido do ministro das Finanças devido ao escândalo da indemnização da TAP. A saída de Alexandra Reis do Governo, conhecida ontem à meia-noite, não encerrou a polémica. Ainda falta saber se devolve o meio milhão de euros pago pelos contribuintes e se a administração da TAP mentiu em todo este processo.

A 2 de dezembro tomou posse como secretária de Estado do Tesouro e menos de um mês depois demite-se, a pedido do ministro que a tutela, Fernando Medina.



A decisão foi tomada horas depois da TAP ter enviado ao Governo as explicações que faltavam sobre o caso. Quando as recebeu, o Governo encaminhou-as para a CMVM, que regula e supervisiona os mercados financeiros, e para a Inspeção-Geral de Finanças para que todos os factos fossem apurados.