O Presidente da República considera positiva a demissão da secretária de Estado do Tesouro, Alexandra Reis. Na opinião de Marcelo, mais do que a questão ética era importante apurar a questão politica do que aconteceu. E isso foi feito e bem feito, sublinhou ao final da manhã desta quarta-feira.

"É muito simples: uma vez apresentados os esclarecimentos era evidente que só havia uma solução, que foi aquela que foi seguida. Era evidente que realmente em termos, como eu assinalei desde o início, era importante apurar a questão política, não tanto a ética mas a política do que tinha acontecido. Foi retirada a conclusão política e bem retirada. Está em causa um processo de ajustamento do Governo muito acelerado e sabemos como isso significa, por um lado o ter a noção de que é preciso ir mudando orgânica e pessoas, por outro lado significa também que se verifica que houve vícios originais ou soluções que não provaram num espaço de tempo muito curto, estamos a falar de menos de um ano”, referiu o chefe de Estado.

Após a saída de mais uma governante recém-nomeada para o elenco governativo, o Presidente Marcelo deixa um recado ao Executivo. “Vamos ver se [agora] há a eficácia que desejamos, nomeadamente no uso dos fundos europeus e portanto naquilo que é o avanço do país” e, vincou, “se para isso for necessário ir mudando o Governo, muda-se o Governo. Se para isso basta aquilo que já se mudou, então veremos se isso é suficiente”.

A secretária de Estado do Tesouro demitiu-se na noite de ontem a pedido do ministro das Finanças e na sequência do escândalo da indemnização que receber da TAP. A saída de Alexandra Reis do Governo não encerrou, porém, a polémica. Ainda falta saber se vai ou não devolver o meio milhão de euros pago pelos contribuintes e se a administração da TAP mentiu em todo este processo.

Marcelo Rebelo de Sousa falava aos jornalistas à margem das comemorações dos 250 anos do Farol do Cabo da Roca, no concelho de Sintra, e revelou que ainda não lhe foi apresentado um nome para substituir a secretária de Estado do Tesouro. Por isso, concluiu, ainda não sabe se dará posse a um novo governante até ao final do ano.

"Não sei, estamos no dia 28, eu no dia 30 tenho que ir para o Brasil [tomada de posse de Lula da Silva] e, portanto, veremos se entre 28 e 30 há condições para haver a nomeação e a tomada de posse", respondeu.

Menos de um mês no Governo

Alexandra Reis tomou posse a 2 de dezembro deste ano como secretária de Estado do Tesouro, mas menos de um mês depois demitiu-se, a pedido do ministro que a tutela, Fernando Medina.



A decisão foi tomada horas depois de a TAP ter enviado ao Governo as explicações que faltavam sobre o caso. Quando as recebeu, o Governo encaminhou-as para a CMVM, que regula e supervisiona os mercados financeiros, e para a Inspeção-Geral de Finanças para que todos os factos fossem apurados.

Mas horas depois, o gabinete do ministro das Finanças dava conta do pedido que havia sido feito a Alexandra Reis: “Solicitei hoje mesmo à Eng.ª Alexandra Reis que apresentasse o seu pedido de demissão como Secretária de Estado do Tesouro, o que foi por esta prontamente aceite”.