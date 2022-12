Demissão de Alexandra Reis "não resolve problemas de fundo" na TAP, diz PAN

A porta-voz do partido PAN, Inês de Sousa Real, defendeu que a demissão da secretária de Estado do Tesouro, Alexandra Reis, embora "inevitável", "não resolve os problemas de fundo" na gestão da TAP".

A demissão de Alexandra Reis, apesar de inevitável, não resolve os problemas de fundo no modo como a TAP e os seus recursos têm sido geridos, a começar pela opacidade da gestão numa empresa intervencionada com dinheiros públicos, num total de 3,2 mil milhões de euros", escreveu Inês de Sousa Real na sua conta oficial no Twitter, pelas 00:15, pouco depois de ter sido anunciado que Alexandra Reis tinha apresentado o pedido de demissão, solicitado pelo ministro das Finanças, Fernando Medina.