Cinco gestores da TAP renunciaram ao cargo desde 2020

Além de Alexandra Reis, desde 2020 outros quatro gestores da TAP renunciaram ao cargo.



Antonoaldo Neves, ex-CEO, renunciou ao cargo meses depois de a empresa receber a primeira tranche do auxílio.

Seguiram-se as saídas de Raffael Garita Quinta Alves, João dos Reis Gameiro e José Silva Rodrigues.

De acordo com o Jornal de Notícias todas as saídas foram comunicadas à CMVM e descritas no relatório de gestão e contas como renúncias, tal como a de Alexandra Reis.

Para já ainda não se sabe se os quatro gestores foram indemnizados.