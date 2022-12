Trabalhadores da CP em greve ao trabalho suplementar

Os trabalhadores da CP -- Comboios de Portugal e da Infraestruturas de Portugal (IP) prosseguem uma greve ao trabalho suplementar, que inclui feriados e dias de descanso semanal. Os serviços mínimos estão assegurados apenas para as horas de ponta.



Para dia 1 de janeiro está marcada uma nova paralisação de 24 horas, tal como aconteceu no período do natal.