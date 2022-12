Greve nos comboios: linhas urbanas e regionais são as mais afetadas

A supressão de grande parte das ligações ferroviárias provocou vários constrangimentos a nível nacional, sobretudo, no período da manhã.

Das 548 ligações programadas, realizaram-se apenas as 163 que correspondem aos serviços mínimos acordados.

O terceiro dia de greve de 24 horas apanhou alguns utentes de surpresa.

De acordo com a plataforma de sindicatos que convocou esta paralisação, as linhas mais afetadas são as regionais e de longo curso.