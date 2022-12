Costa não via necessidade na demissão mas Pedro Nuno Santos tinha a decisão tomada

Pedro Nuno Santos demitiu-se a noite passada na sequência da polémica indemnização que Alexandra Reis recebeu da TAP. Com ele, saiu também o secretário de Estado das Infraestruturas, que afinal foi informado sobre o acordo e não viu qualquer incompatibilidade.

Já passava da meia noite quando chegou às redações o comunicado que anunciava a demissão do ministro das Infraestruturas.

Pedro Nuno Santos, que tinha estado em silêncio desde que foi divulgada a notícia da polémica indemnização de Alexandra Reis, admitia agora pela primeira vez que, afinal, o ministério que tutelava estava a par do processo de rescisão contratual. Embora, sublinhou Pedro Nuno Santos no comunicado, o agora ministro demissionário só tenha tido agora conhecimento dos termos do acordo.

Pedro Nuno Santos explicou ainda que foi o secretário de Estado das Infraestruturas que foi informado pela TAP de que os advogados tinham chegado a um acordo que acautelava os interesses da empresa, acordo em que Hugo Mendes não viu quaisquer incompatibilidades.

Na sequência das explicações dadas pela TAP o secretário de Estado entendeu apresentar a demissão. Face à “perceção pública” e ao sentimento coletivo gerados em torno deste caso, também Pedro Nuno Santos entendeu que devia assumir a responsabilidade política e demitir-se.

Medina desconhecia a indemnização

Fonte do Ministério das Finanças garantiu à SIC, ao inicio da noite, que Fernando Medina desconhecia também a indemnização paga pela companhia aérea, no momento em que convidou Alexandra Reis para secretária de Estado do Tesouro.

Relativamente à demissão de Pedro Nuno Santos, ao que a SIC apurou, António Costa não via necessidade da demissão, mas o agora ex-ministro já tinha a decisão tomada.

Pedro Nuno Santos regressará agora ao Parlamento como deputado, naquele que pode muito bem ser o início de um novo caminho com vista às próximas legislativas.