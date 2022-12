Livre acusa "partidos à direita" de estarem a competir para "ver quem chama mais à atenção"

A polémica em torno da antiga secretária de Estado do Tesouro Alexandra Reis fez com que o ministro Pedro Nuno Santos apresentasse a sua demissão do Governo. Os partidos já reagiram ao sucedido e o Livre, na pessoa de Rui Tavares, pede que no futuro haja um maior escrutínio dos membros do Governo.

A indemnização de 500 mil euros paga pela TAP a Alexandra Reis tem sido um dos assuntos na ordem do dia. Várias figuras políticas já mostraram o seu desagrado para com a decisão da transportadora aérea, o que levou Fernando Medina a afastar a ex-secretária de Estado, apenas um mês após a mesma ter iniciado funções.

Quem também não resistiu à mais recente polémica foi o ministro das Infraestruturas que na noite de quarta-feira apresentou a sua demissão.

Relativamente à saída de Pedro Nuno Santos, Rui Tavares acusa os partidos mais à direita de estarem em constante “competição” para “ver quem chama mais à atenção”, numa altura em que o essencial deveria ser “o escrutínio dos processos de Governo e de governação”.

Aponta ainda a necessidade de haver uma maior análise aos elementos que integram o Governo, de forma a que seja apurado se existem “conflitos e litígios com o Estado ou empresas públicas”.