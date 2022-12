Em época de saldos não falta quem procure uma peça de roupa especial para a passagem de ano, mesmo que a a festa seja em casa.

Em cima da hora, para dar as boas vindas a 2023, as hesitações são ainda muitas para o que vestir na noite de passagem do ano, que se prevê fria e chuvosa.

Muitos portugueses referem que os planos para a noite de Ano Novo passam por ficar em casa, no conforto do lar junto da família. Mesmo nestas situações há quem não dispense uma nova peça de roupa.

Outros, por outro lado, não trocam os pijamas e as pantufas.

Com mais ou menos superstição escolhe-se também a cor para entrar com o pé direito no novo ano. A roupa interior é tida em conta na hora dos desejos para o 2023. Dinheiro, sorte, saúde e paz são alguns dos principais pedidos feitos pelos portugueses.