Morreram 125 mil pessoas em Portugal no ano passado, mais 15 mil do que o esperado e quase tantas como no pior ano da pandemia. As autoridades de saúde não apresentam uma explicação concreta para este excesso de mortalidade.

Entre 1 de janeiro e 31 de dezembro de 2022 morreram 124 mil 840 pessoas em Portugal, quase tantas como em 2021, ano em que se registaram as maiores vagas de mortes por Covid-19. E mais ainda do que no primeiro ano de pandemia.

O número supera em 15 mil as estimativas apontadas pelos especialistas.

É o terceiro ano consecutivo em que os óbitos ficaram acima dos 120 mil. A barreira das 10 mil mortes foi ultrapassada em 9 meses de 2022. Só Agosto, Setembro e Outubro ficaram abaixo desse valor.

O fenómeno só encontra paralelo em 1923, época de rescaldo da pandemia de gripe espanhola.

A covid-19 já não explica tudo. A doença está na origem de apenas 5,5% dos óbitos quase metade do ano anterior.

O Instituto Ricardo Jorge está a conduzir um estudo aprofundado sobre a mortalidade em Portugal, mas as conclusões ainda não são conhecidas.