Greve dos maquinistas da CP: comboios sobrelotados e passageiros revoltados

A greve dos maquinistas da CP (Comboios de Portugal) obrigou ao cancelamento de vários comboios esta quarta-feira.

A manhã começou com atrasos e dezenas de comboios suprimidos. Os passageiros dizem estar revoltados com a paralisação, visto que dependem do transporte para chegarem ao trabalho.

Os poucos comboios que circularam chegaram sobrelotados e houve quem desistisse de tentar entrar por causa da confusão, mas muitos não tinham alternativa.