Governo

Depois de arrumar a casa, com uma remodelação no arranque do ano, e de um debate de urgência requerido pelo PSD, o Governo volta ao Parlamento para enfrentar nova moção de censura, desta vez apresentada pela IL. Em causa, sustentam os liberais, está a “defesa das instituições” e “o fim da degradação política, económica e social a que o Governo tem conduzido o País”. Acompanhe, em direto, na emissão da SIC Notícias o debate, que conta com a presença do primeiro-ministro, António Costa.