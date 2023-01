Fenprof e S.T.O.P juntos pela primeira vez em protesto de professores

Os professores dizem que a intenção de diálogo deve trazer medidas concretas e prometem continuar a contestação. Esta sexta-feira de manhã e, pela primeira vez, S.T.O.P e Fenprof estiveram juntos num protesto.

À chegada a mais uma reunião com diretores de escolas e agrupamentos, desta vez no centro do país, o ministro da Educação foi recebido pelo protesto de professores, mantido à distância por um cordão policial.

As queixas repetem-se num descontentamento que nunca tinha unido o Sindicato Independente dos Professores com a Fenprof.

A urgência foi transmitida a João Costa pelos dois sindicalistas no interior, mas o ministro entrou e saiu sem falar com os professores, que mantém a contestação e a marcha de 14 de janeiro.