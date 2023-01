Fenprof vai acampar em frente ao Ministério da Educação

A Federação Nacional dos Professores (Fenprof) promete acampar até sexta-feira em frente ao Ministério da Educação, numa iniciativa que tem esta terça-feira início e que visa obter respostas da tutela às revindicações dos docentes.

Findo o prazo estabelecido pela estrutura sindical, os professores estão dispostos a aguardar no local a apresentação de novas propostas, por parte do ministério, relacionadas com a revisão do regime dos concursos de colocação, a recuperação do tempo de serviço congelado, o fim das quotas na avaliação e um regime específico de aposentação.