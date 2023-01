"Um professor não pode trabalhar em Lisboa e no Algarve porque não ganha o suficiente para lá sobreviver"

Duas vezes por semana os professores da Murtosa, no distrito de Aveiro, fazem greve ao primeiro tempo de aulas. O protesto vai manter-se até que as reivindicações dos docentes sejam atendidas, sem grandes expectativas para a reunião já agendada entre sindicatos e Ministério.

As imagens do protesto dos professores da Murtosa são iguais às que têm vindo a público, por todo o país.

Os professores em greve defendem que imagens e palavras, ainda que repetidas tantas vezes nas últimas semanas, merecem mais tempo de antena, até que sejam realmente escutados.



“É inadmissível o que se passa a nível nacional, a questão da carreira, a questão do estatuto salarial. Está tudo errado. É boa altura do Sr. ministro tomar nota de tudo o que os professores dizem”, afirmou Manuel Arcêncio, diretor do Agrupamento.