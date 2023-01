Mecanismo de escrutínio vai amanhã a Conselho de Ministros

Menos de uma semana depois do debate da moção de censura da IL, o primeiro-ministro regressa ao Parlamento. Se na semana passada, o tema que dominou a discussão foram as polémicas no Governo, hoje não promete ser diferente. Em apenas seis dias, demitiu-se mais uma secretária de Estado, a ministra da Agricultura esteve “presa por um fio", Fernando Medina voltou a ter que dar esclarecimento sobre a famosa indemnização paga pela TAP, e a ex-secretária do Turismo adotou uma conduta pouco ética aos olhos de todos, nomeadamente do PS. Acompanhe o debate desta tarde em direto e ao minuto com a SIC Notícias.