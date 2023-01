Portugal volta a chamar embaixador do Irão para condenar execuções

O Governo português chamou novamente o embaixador do Irão em Lisboa, Forteza Damanpak Jami, para transmitir a firme condenação e repúdio pela execução de mais dois cidadãos iranianos.

Portugal junta-se aos Estados Unidos e a mais de uma dezena de países europeus, que também chamaram embaixadores iranianos para condenar a repressão imposta pelas autoridades iranianas.

Até agora, a União Europeia aprovou três pacotes de sanções contra o Irão pelas execuções e pela repressão sobre os manifestantes.

O Irão soma já 18 condenações à morte e quatro execuções desde que se iniciaram os protestos. Além disso, a forte repressão policial para tentar impedir as manifestações fez até agora mais de 500 mortes.

"Até onde, Irão?": veja a Reportagem Especial

A República Islâmica do Irão executou no sábado passado mais dois homens acusados de terem morto um agente das forças paramilitares do país, durante os protestos. Desde a morte da jovem curda Masha Amini, em setembro, que o Irão tem vivido dias de contestação nas ruas.

Estes dois últimos enforcamentos somam-se a dois outros ainda em dezembro, em três meses de manifestações.

A Reportagem Especial "Até onde, Irão?" ouve a comunidade iraniana em Portugal e as razões do descontentamento.