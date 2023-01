Protesto já leva meses e não tem fim à vista. O que leva os professores à rua?

A luta dos professores intensificou-se no início do ano letivo, incendiada por uma proposta do Ministério da Educação para um novo modelo de concurso, que passaria para as mãos das autarquias.

O ministro já recuou, mas ainda não há uma solução para o problema, a que se juntam questões ligadas à carreira, sistema de avaliação, quotas e falta de professores.

Perante a falta de soluções, os sindicatos não dão tréguas nos protestos, com greves com contornos atípicos e duração indeterminada.

A terceira ronda negocial entre Governo e professores está marcada para os dias 18 e 20 de janeiro.