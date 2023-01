A Relação de Évora deu provimento parcial ao recurso da família do trabalhador atropelado mortalmente pela comitiva do ex-ministro Eduardo Cabrita e admitiu que o antigo governante responda em fase de instrução por homicídio por negligência e condução perigosa.

Num acórdão, de dia 10, do Tribunal da Relação de Évora, a que a SIC teve acesso, os desembargadores mandam ainda abrir a fase de instrução para Nuno Dias, na altura chefe de segurança de Eduardo Cabrita, ambos pelos crimes de homicídio por negligência e condução perigosa de veículo.

Este provimento parcial faz com que seja revogado o despacho de acusação final "na parte em que não recebeu o requerimento de abertura de instrução relativamente aos arguidos Eduardo Arménio do Nascimento Cabrita e Nuno Miguel Mendes Dias, quanto aos crimes de homicídio por negligência (…) e de condução perigosa de veículo rodoviário", pode ler-se na decisão do Tribunal da Relação de Évora (TRE).