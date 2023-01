Ministro da Saúde quer investigação às denúncias de más práticas clínicas no Amadora-Sintra "sem demoras"

"Sem demoras", é assim que o ministro da Saúde espera que seja tratada a investigação das denúncias de más práticas clínicas no hospital Amadora-Sintra.



A denúncia partiu do ex-diretor do serviço de cirurgia geral do hospital Amadora-Sintra, que se demitiu em fevereiro do ano passado. Alega que, também o ano passado, 22 doentes terão "morrido" ou ficado "mutilados" devido a erros da equipa de cirurgia geral do Amadora-Sintra.

A Inspeção-Geral das Atividades em Saúde, a Entidade Reguladora da Saúde e a Ordem dos Médicos estão a investigar as alegadas más práticas.

O bastonário da ordem do médicos garante que dos 22 casos denunciados já foram avaliados 16 e em dois desses 16 foram encontradas "condutas inadequadas", mas não graves.