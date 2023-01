Professores voltam à greve esta segunda-feira: o calendário das paralisações

Arranca esta segunda-feira mais um período de greve dos professores. Nas próximas semanas, estão previstas paralisações às primeiras aulas do dia em todo o país. Fique a conhecer o calendário de protesto.

Os sindicatos que representam o setor reúnem-se esta semana com o ministro da Educação para mais uma ronda de negociações. Depois de um mês de greves, um acampamento de professores à porta do Ministério e uma manifestação nacional com grande adesão, os professores entendem que ainda não é tempo de parar.

Esta segunda-feira os docentes voltam para a rua para pedir sobretudo respeito e uma escola pública digna. Descontentes com as atuais condições de trabalho, os dois sindicatos convocaram uma nova ronda de greves.

A Federação Nacional de Professores (Fenprof) vai começar por Lisboa, e depois por ordem alfabética, levará a greve a diferentes distritos.

O STOP vai manter as paralisações às primeiras aulas do dia, para já por tempo indeterminado, mas tudo está dependente da reunião com o ministro da Educação que se realiza na quinta-feira.