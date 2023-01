Liderança da IL: José Cardoso admite entendimentos com PSD e exclui Chega

José Cardoso foi o último a apresentar a candidatura à liderança da Iniciativa Liberal, que é decidida este fim de semana. O conselheiro nacional considera que não parte em desvantagem porque tem prática política e quer o partido como terceira força política.

Em entrevista na SIC Notícias, criticou o "passeio no parque" entre PS e PSD, e a falta de reformas nos últimos anos. José Cardoso admitiu entendimentos com o PSD depois das eleições, mas rejeitou que o mesmo com o Chega.