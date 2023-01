No dia em que uma das notícias que está a marcar a atualidade são as buscas feitas esta semana pela Polícia Judiciária (PJ) ao departamento de Urbanismo da Câmara de Lisboa, o ex-autarca e atual ministro agendou uma conferência de imprensa para prestar esclarecimentos.

Em causa na investigação estão suspeitas de corrupção no tempo em que Fernando Medina era o presidente da autarquia. O PS rejeita as alegações de financiamentos fora do quadro legal e assegura que não recebeu apoios financeiros ou materiais por parte de empresas.

O Presidente Marcelo também “entrou em campo” para, de alguma forma, serenar os ânimos, dizendo que para já estamos apenas perante uma investigação, pelo que a autoridade de Medina não está condicionada.

Mas a faltar estão os esclarecimentos do próprio. Até porque, saliente-se, o atual autarca da capital, Carlos Moedas, referiu publicamente que as suspeitas incidem sobre “mandatos anteriores” ao seu.