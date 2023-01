Deputado do Chega insulta deputada do IL: "Envergonha as mulheres em cima daquele púlpito"

Um debate sobre imigrantes no Parlamento, esta quarta-feira, acabou com ofensas do Chega a uma deputada da Iniciativa Liberal e a um deputado do Bloco de Esquerda. Momentos de tensão que obrigaram à intervenção do presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva.

Em resposta ao Iniciativa Liberal, o deputado do Chega, Bruno Nunes, acusou o partido de ser "o novo amigo da coligação" e dirigiu-se diretamente à deputada Patrícia Gilvaz, começando por dizer que "tem uma dificuldade com as interpretações neste Parlamento", para atirar depois: "Basta ver como envergonha as mulheres em cima daquele púlpito".

A declaração mereceu a condenação de todos os restantes partidos e do próprio presidente da Assembleia da República.

"Peço silêncio (...) O senhor deputado fará o favor de não usar essas expressões em relação a nenhum dos seus colegas", disse Augusto Santos Silva.

O líder parlamentar do Bloco de Esquerda, Pedro Filipe Soares, sublinhou: "Se alguém envergonha não só o país, não só o Parlamento, não só a classe política, mas o país que deve muito aos imigrantes (...) é o Chega"

Os deputados do Chega acabaram também por chamar “palhaço” ao líder parlamentar do Bloco de Esquerda.