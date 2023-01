Elementos da PSP e GNR vão poder usufruir dos refeitórios das universidades

O ministro da Administração Interna anunciou esta quinta-feira que vai ser assinado um acordo com as universidades e politécnicos para que os elementos da PSP e GNR possam usufruir dos equipamentos destas instituições, nomeadamente refeitórios.

Numa entrevista ao 'podcast' Política com Palavra do PS, José Luís Carneiro precisa que o acordo será assinado entre os serviços sociais da PSP e da GNR e o Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas e o Conselho dos Institutos Politécnicos.

"Tive uma conversa muito construtiva com o senhor reitor da Universidade Porto, que é simultaneamente o presidente do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas, e também com a senhora presidente do Instituto Politécnico do Cávado, que é simultaneamente a presidente do Conselho dos Institutos Politécnicos, com quem queremos também contratualizar um acordo, por parte dos serviços sociais das forças segurança", disse o ministro.