Francisco Pinto Balsemão vai partilhar com os leitores do Expresso os momentos marcantes, as curiosidades e os segredos do jornal. A partilha é feita em três livros que vão ser oferecidos já a partir desta sexta-feira. O segundo volume, "Primeiros Passos" sai no dia 27 de janeiro e o terceiro e último, que tem como título "Crescimento", vai ficar disponível com a edição de 3 de fevereiro.