O primeiro-ministro ainda não respondeu ao PSD sobre o Banif e o BIC e, dois meses depois, o gabinete de António Costa ainda está a estudar a forma de processar o ex-governador do Banco de Portugal (BdC), Carlos Costa.



De acordo com o semanário Expresso, não deu ainda entrada nenhum processo judicial contra Carlos Costa. Confrontado pelo jornal, o gabinete do primeiro-ministro não esclarece o porquê da demora.

Além disso também não indica quem suportaria os custos desse processo, se o primeiro-ministro, se António Costa a nível particular.

Foi a 10 de novembro que o primeiro-ministro revelou que ia avançar judicialmente contra Carlos Costa, depois das declarações do ex-governador no livro do jornalista Luís Rosa, onde dizia que foi pressionado por António Costa para não afastar Isabel dos Santos do BIC.

No campo político, o Chega propôs avançar com uma comissão de inquérito às revelações do livro, mas o PSD não apoiou a iniciativa. Optou por colocar 12 perguntas a António Costa que, até ao momento, continuam por responder.