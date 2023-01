Milhares gritam por justiça na manifestação pelos direitos dos animais

A manifestação em defesa dos direitos dos animais arrancou cerca das 16:20 ao som de um clamor por "Justiça" com o autocarro de dois andares onde seguem os organizadores do protesto a encabeçar o cortejo.

Logo no início da subida da Rua Braancamp de Freire uma primeira paragem do autocarro provocou um pequeno susto, com o veículo a descair ligeiramente e a ficar colado aos manifestantes que seguem na dianteira do desfile, levando a organização a pedir uma distância de segurança.

Os gritos por "Justiça" foram intervalados com outros de "Vergonha", a palavra que se ostenta numa das maiores faixas exibidas no protesto. Ainda no Marquês de Pombal, momentos antes do início do desfile, o presidente do IRA - Intervenção e Resgate Animal, Tomás Pires, discursou aos manifestantes, afirmando que já hoje o Presidente da República se colocou do lado de quem defende os direitos dos animais ao afirmar que existem mecanismos legais para a lei continuar ativa.