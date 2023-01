Miúdos e graúdos deixam recado: "Senhores juízes, protejam os animais"

Mais de 10.000 pessoas estão reunidas no protesto em defesa dos animais em Lisboa. A iniciativa da organização Intervenção e Resgate Animal (IRA) começou às15:00 horas no Marquês de Pombal e termina à porta do Tribunal Constitucional.

A possibilidade de ser declarada inconstitucional a lei que criminaliza os maus-tratos a animais levou milhares de portugueses às ruas, que consideram que Portugal continua atrasado nesta matéria.

O Ministério Público junto do Tribunal Constitucional pediu a declaração de inconstitucionalidade da norma que criminaliza com multa ou prisão quem, sem motivo legítimo, mate ou maltrate animais de companhia.

De acordo com a nota, o pedido de inconstitucionalidade surge após três decisões do TC nesse sentido.