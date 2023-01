País

Dois meses depois, António Costa esclarece acusações sobre Isabel dos Santos

Paulo Duarte/AP

Em novembro, o ex-governador do Banco de Portugal acusou António Costa de o ter tentado demover da intenção de afastar Isabel dos Santos do Banco BIC. Na altura, o PSD fez várias perguntas ao primeiro-ministro sobre o caso. Dois meses depois, estas são as respostas.