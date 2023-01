Como se ultrapassa a vaga de frio numa aldeia de Vila Real

A Serra do Alvão, em Vila Real, amanheceu com temperaturas negativas. Em casa, a lenha é o principal combustível para o aquecimento, o que permite uma grande poupança numa altura em que a energia está cada vez mais cara.

Apesar da geada que caiu durante a noite, a vida no campo segue normalmente. Martinho Gonçalves aquece sobretudo nas longas caminhadas que faz atrás do rebanho de cabras na serra do Alvão. Só é preciso pôr mais uns agasalhos nas primeiras horas da manhã.

Para Áurea Igrejas, as temperaturas negativas são apenas um pormenor. Saiu logo de manhã para lavar os tapetes no tanque da aldeia. Mais do que pensar no frio, em Galegos da Serra aproveita-se o sol na rua.

As casas da aldeia aquecem-se com a lenha. que os habitantes trazem do monte. Uma poupança importante, numa altura em que os custos da energia levam muitos a cortar no aquecimento. Nada que atrapalhe a vida na serra, onde as rotinas se adaptam – tanto ao frio, como ao calor.