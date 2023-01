Líder e vice da bancada parlamentar da IL vão colocar lugar à disposição

O novo presidente da IL, Rui Rocha, afirmou esta quarta-feira que o líder e a vice-presidente da bancada parlamentar, Rodrigo Saraiva e Carla Castro, respetivamente, têm a intenção de colocar os seus lugares à disposição na sequência das eleições internas.

"O líder da bancada e a vice líder da bancada anunciaram que iriam colocar o seu lugar à disposição. De qualquer maneira isso é a intenção que têm, nós teremos até ao fim desta semana uma reunião do grupo parlamentar e essa questão será analisada e será enquadrada", respondeu Rui Rocha aos jornalistas à saída da audiência com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

No entanto, sobre este tema o novo presidente da IL não quis prestar mais declarações "porque se trata da autonomia do grupo parlamentar e portanto será algo que será avaliado no contexto da próxima reunião do grupo parlamentar".

Rui Rocha, que foi eleito este fim de semana presidente da IL numa convenção disputada com Carla Castro e José Cardoso, foi hoje recebido pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, no Palácio de Belém, fazendo-se acompanhar dos vice-presidentes Ricardo Pais Oliveira e Angélique da Teresa e da presidente do Conselho Nacional, Mariana Leitão.

O deputado Rui Rocha foi eleito no domingo o novo presidente da IL, tendo a moção apresentada pela sua lista à comissão executiva alcançado 51,7% dos votos, tendo a lista de Carla Castro tido 44% dos votos e a de José Cardoso 4,3% dos votos.

A VII Convenção da Iniciativa Liberal foi uma reunião longa, crispada e dividida. Com o objetivo de conduzir o partido aos 15% e romper o bipartidarismo, o deputado há menos de um ano Rui Rocha chega a líder da IL com o cunho de João Cotrim Figueiredo e assume-se como combativo.

Pouco mais de dois anos depois de se ter tornado membro da IL - a entrada foi em agosto de 2020 -, Rui Rocha tornou-se o quarto presidente do partido, vencendo a deputada Carla Castro e o conselheiro nacional José Cardoso.