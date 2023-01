Os cinco membros do Conselho de Gestão da Direção Executiva do SNS são Fátima Fonseca, Jaime Alves, Francisco Goiana, Filomena Cardoso e Rita Moreira.

Fátima Fonseca, médica especialista em Medicina Geral e Familiar, foi vogal executiva com funções de diretora clínica para a área dos Cuidados de Saúde Primários da Unidade Local de Saúde do Alto Minho entre 2018 e 2022 e médica na mesma ULS e em várias estruturas da Administração Regional de Saúde do Norte e Centro.

Francisco Goiana, médico, foi Programe Manager – Strategic Partnerships Policy na Google – Youtube EMEA (2021 a 2022), consultor da Organização Mundial de Saúde (2019 a 2022) e técnico especialista do Gabinete do Secretário de Estado Adjunto e da Saúde (2015 a 2018).

Filomena Cardoso, enfermeira, integrou o Conselho de Administração do Centro Hospitalar Universitário de São João como enfermeira diretora entre 2016 e 2022, foi vogal do Conselho Diretivo da Administração Regional de Saúde do Norte (2009 a 2011) e enfermeira diretora da Maternidade Júlio Dinis (1998 a 2007).

Rita Moreira, gestora, foi vogal executiva do Conselho de Administração do Centro Hospitalar Universitário do Porto entre 2019 e 2022, vice-presidente do Conselho Diretivo da Administração Regional de Saúde do Norte (2016 a 2019) e assessora financeira do Centro Hospitalar do Porto (2012 a 2016).