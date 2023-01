Cheias em Algés deixaram dois mil atletas sem instalações

As cheias de dezembro em Algés deixaram dois mil atletas em dificuldades, após as inundações do Sport Algés e Dafundo.

O pavilhão do Sport Algés e Dafundo ficou alagado e os praticantes não podem treinar, o que coloca em risco classificações e apuramentos para competições nacionais e internacionais.

Rafaela Azevedo tinha 3 anos quando entrou nas piscinas do clube pela primeira vez e era no clube que treinava pelo menos duas vezes por semana. A conversa com a SIC acontece no fundo da piscina, sítio onde sempre nadou, mas onde, desde dezembro, está um enorme buraco.

O 1,5 milhões de litros de água que faltam foram retirados devido à lama trazida pelas enxurradas. A falta de uma piscina de 25 metros dificulta os treinos aos 600 nadadores, de todas as idades, que o clube tem.

O foco de Rafaela é o apuramento para os Jogos Olímpicos do próximo ano, em Paris. Já está perto, mas podia estar ainda mais se tivesse mais esta opção de treino.

Apoios estão por chegar, valem os sócios e as doações

A piscina é, atualmente, o prejuízo mais visível, das cheias. Porém, a chuva deixou perto de meio milhão de euros em prejuízos: ginásios, o espaço do judo, do basquetebol, da ginástica e maquinaria.

O clube amador tem cinco modalidades olímpicas e uma responsabilidade grande na comunidade em formar e manter os atletas.

Os atletas da natação tiveram de passar a treinar noutras piscinas para não perderem tempo. Os juniores e seniores estão a nadar no Jamor mas numa piscina de 50 metros.

Todos esperam pelo dia em que vão poder regressar à rotina e ao clube que os recebe desde crianças.

Aos poucos, com as ajudas dos sócios e de doações, já foi possível retomar os treinos em algumas das modalidades. Por chegar continuam os prometidos apoios da Câmara Municipal de Oeiras e do Estado.

Está aberta uma campanha de angariação de fundos - com resultados - mas ainda insuficiente para pagar o que falta reerguer do clube com 107 anos de história.