Todas as semanas destacamos a lista das notícias mais lidas no site da SIC Notícias, de sexta a sexta, por ordem decrescente, de acordo com as estatísticas fornecidas pelo Google Analytics.

"Um alerta nacional": bolha imobiliária pode explodir e Portugal é o 1º na lista

Relatórios recentes alertam para o excesso de empréstimos à habitação com juros variáveis, muito superior ao da média europeia. O comentador da SIC Nuno Rogeiro explica que Portugal pode ser o primeiro país europeu "a ter uma bolha imobiliária a explodir" já na segunda metade do ano.