Ex-mulher de Sócrates vende Monte das Margaridas ao empresário Carlos Santos Silva

A ex-mulher de José Sócrates vendeu o Monte das Margaridas, em Montemor-o-Novo, ao empresário Carlos Santos Silva. A herdade tinha sido comprada em 2011 por Sofia Fava. A notícia está a ser avançada pelo Observador.

O Ministério Público sustenta que foi mais uma compra feita de forma fictícia, com dinheiro do antigo primeiro-ministro, através do amigo e empresário Carlos Santos Silva. Por causa deste negócio, Sofia Fava chegou a ser acusada pelos crimes de branqueamento e falsificação.