Parlamento aprova prolongamento da suspensão do mandato de Pedro Nuno Santos

A Comissão de Transparência e Estatuto dos Deputados aprovou esta quarta-feira o prolongamento da suspensão do mandato do ex-ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, que deverá regressar ao Parlamento em julho.

Inicialmente, o socialista requereu a suspensão do mandato por 30 dias, tendo sido aprovado a 4 de janeiro. Agora, pediu a extensão para o máximo permitido pelo Estatuto dos Deputados em cada legislatura, seis meses.

Pedro Nuno Santos, que vai continuar a ser substituído pela deputada Rosa Venâncio, terá de regressar ao Parlamento no início de julho ou renunciar ao mandato.

Na altura, a secretária da Mesa da Assembleia da República, Maria da Luz Rosinha, indicou que o mandato de Pedro Nuno Santos como deputado "já se encontrava suspenso" desde março do ano passado, "por ser membro do XXIII do Governo".

O ex-ministro das Infraestruturas e da Habitação foi cabeça de lista do PS por Aveiro nas últimas eleições legislativas.

Apontado com um dos potenciais candidatos à sucessão de António Costa na liderança do PS, Pedro Nuno Santos demitiu-se do Governo no final do ano para "assumir a responsabilidade política" do caso da indemnização de 500 mil euros paga pela TAP à ex-secretária de Estado do Tesouro Alexandra Reis para deixar a companhia aérea.