Pedro Nuno Santos prolonga suspensão do mandato de deputado por mais seis meses

Pedro Nuno Santos pediu o prolongamento da suspensão do mandato de deputado por mais seis meses. O ex-ministro das Infraestruturas só deverá regressar ao Parlamento em julho.

Depois de abandonar as pastas das Infraestruturas e da Habitação, em dezembro do ano passado, Pedro Nuno Santos pediu para ficar fora da Assembleia da República por um mês, alegando "motivos familiares e pessoais".

Na mesma altura, pediu também ao primeiro-ministro, António Costa, para sair do Secretariado Nacional do PS, órgão político que aconselha o secretário-geral. Pedro Nuno Santos pertencia ao Secretariado Nacional do PS desde que António Costa chegou ao poder e era, inclusive, visto como um dos seus sucessores.

De acordo com o jornal Público, na sexta-feira, o antigo governante enviou um novo pedido a prolongar a interrupção das funções políticas para o prazo máximo de seis meses.

Em julho, se Pedro Nuno Santos não quiser assumir o lugar de deputado, terá de ser obrigado a renunciar.