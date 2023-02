Os enfermeiros do Centro Hospitalar do Algarve fazem esta quinta-feira uma greve de duas hora, que decorre entre as 10:00 e as 12:00. A paralisação vai decorrer em todas as sete unidades que o centro hospitalar engloba.

Na origem da greve, estão desentendimentos com a administração.

Os enfermeiros acusam a direção de não cumprir o compromisso de progredir as carreiras e aumentar os salários. Dizem que o processo está a ser adiado sem fundamento.