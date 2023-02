"Falta de competência e teimosia": ministra da Agricultura debaixo de fogo no Parlamento

A ministra da Agricultura foi criticada por partidos da oposição da esquerda à direita no Parlamento, a propósito de uma declaração política do PSD, que pediu ao primeiro-ministro a demissão de Maria do Céu Antunes.

A posição do PSD foi transmitida em plenário pelo deputado João Moura, que sustentou que "este é pior Ministério da Agricultura de sempre" em Portugal, apontando "a trabalhada do histórico de nomeações" e a "incapacidade até ao dia de hoje em nomear alguém que aceite desempenhar as funções de secretário de Estado" após a demissão de Carla Alves, no início de janeiro.

João Moura atribuiu à ministra Maria do Céu Antunes "falta de competência, falta de rumo, falta de ambição e teimosia", responsabilizou-a pela "destruição de um ministério" e, dirigindo-se ao primeiro-ministro, António Costa, defendeu que está na altura da "mudança de treinador", numa "analogia com o futebol".

No fim da sua declaração política, o social-democrata afirmou: "Quando chegar o momento, ou quando os portugueses quiserem, nós, PSD, cá estaremos".

O Chega, pelo deputado Pedro Frazão, e a Iniciativa Liberal, através de João Cotrim