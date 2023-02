André Pestana, coordenador do S.TO.P., defende que o Governo está a "disparar ao lado do que é essencial".

Em declarações aos jornalistas após a reunião com o Governo no Ministério da Educação, em Lisboa, aponta para falta de vontade do Governo nas negociações.

O responsável do S.TO.P salienta ainda a "revolta" de quem trabalha nas escolas. E garante que a população está a perceber que o Governo "tem de priorizar o que é necessário".

"Iremos sempre seguir a vontade democrática e transparente de quem trabalha nas escolas", afirma ainda o responsável.

Representantes das 12 estruturas sindicais reuniram-se, esta quinta-feira, com o secretário de Estado da Educação, António Leite.