O PSD anunciou esta quinta-feira a marcação de um debate sobre educação para 22 de fevereiro, e vai recomendar ao Governo que inicie um processo negocial com os professores "para que seja recuperado o tempo de serviço em falta".

Em declarações aos jornalistas, no final da reunião da bancada do PSD, o líder parlamentar Joaquim Miranda Sarmento adiantou que até ao debate potestativo (obrigatório) o partido irá apresentar "um conjunto de iniciativas", tendo já entregue no Parlamento um projeto de resolução que recomenda ao Governo que adote um conjunto de medidas urgentes no setor da educação.

Entre as oito recomendações (sem força de lei) que faz ao Governo, pede-se que o executivo inicie "um processo negocial com as organizações representantes dos docentes para que seja recuperado o tempo de serviço em falta" e crie condições "para eliminar as vagas de acesso aos 5.º e 7.º escalões, um garrote que não existe noutros escalões".

Questionado se o PSD irá concretizar nas iniciativas em preparação como deve ser feita a recuperação do tempo de serviço dos professores, Miranda Sarmento não se comprometeu.