Consultas e cirurgias canceladas devido à greve dos enfermeiros em Viseu

Cerca de 200 enfermeiros fizeram greve no Centro Hospitalar Tondela-Viseu durante a manhã. A greve dos enfermeiros em Viseu volta a ter consequências no dia 24 de fevereiro, caso a administração não chegue a entendimento com o sindicato.